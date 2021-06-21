Комфортная погода установится в Узбекистане на этой неделе

Аномальная жара отступит на этой неделе, пообещали синоптики жителям Узбекистана.

Температура воздуха немного понизится, осадков не ожидается, будет преобладать переменная облачность.

В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях во вторник похолодает до 29-34 градусов, во второй половине недели снова ожидается 31-36 градусов.

В Бухарской и Навоийской областях прогнозируется на этой неделе 32-37 градусов тепла, в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях - 34-39 градусов.

Во вторник температура воздуха в Каракалпакстане и Хорезмской области составит 31-36 градусов, в четверг снова до 35-40 градусов. В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях также случится незначительное похолодание - во вторник 29-34 градусов, до конца недели - 31-36 градусов.

Самая прохладная температура ожидается в горных районах Узбекистана - 20-25 градусов.