Путин проведет переговоры с президентом ФИФА

Президент России Владимир Путин сегодня проведет встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, сторону обсудят широкий круг вопросов от сохранения наследия прошлого чемпионата мира, который прошел в России, до предстоящего мирового первенства по пляжному футболу, проведение которого запланировано на август.

"Много вопросов: конечно, и наследие чемпионата мира по футболу, и взаимодействие с Россией в плане следующего чемпионата мира… Россия получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу. В августе он состоится в нашей стране. Это тоже будет обсуждаться сегодня между Путиным и Инфантино", - сказал Песков.