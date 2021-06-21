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Ингалятор от астмы поможет быстрее вылечить коронавирус

Ингалятор от астмы поможет быстрее вылечить коронавирус

Ученые из Оксфордского университета провели исследование, которое показало эффективность ингалятора от астмы в лечении коронавируса.

Исследователи сообщают, что будесонид, который используют для лечения астмы и хронической обструктивной болезни легких, можно успешно применять для лечения коронавируса. Ингалятор помогает сократить время болезни в среднем на три дня.

По мнению ученых, данное открытие является "важной вехой для пандемии". Исследования продолжаются.

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Вестник Кавказа

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