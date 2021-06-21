Азербайджан намерен нормализовать отношения с Арменией

Азербайджан привержен нормализации отношений с Арменией, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, отметив, что Баку сделал Еревану соответствующее предложение.

Министр напомнил, что данная позиция неоднократно высказывалась президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. "Азербайджан, основываясь на нормах и принципах международного права, уважении территориальной целостности, суверенитета и нерушимости международно-признанных границ, является сторонником нормализации отношений (с Арменией – прим.ред.) и в этом направлении сделано предложение", - сказал он.

Министр подчеркнул, что альтернативы сотрудничеству в регионе нет.