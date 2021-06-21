Москве грозит засушливое лето

В Москве в июле и августе ожидается дефицит осадков. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос"

Согласно прогнозу синоптиков, в июле в столице дефицит осадков до 10-20%, а в августе - до 60%. "В августе в средней полосе осадков может быть меньше на 20-40%, а местами на 40-60% от положенного", – поведал ведущий специалист "Фобос" Евгений Тишковец.

Он также отметил, что в июле превышение средних значений температуры воздуха будет постепенно сокращаться с трех градусов до одного, а к климатической норме она вернется лишь к середине августа

"Настоящее лето – это надолго", – цитирует метеоролога РИА Новости.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о том, что завтра, 22 июня, в Москве может быть обновлен температурный рекорд. Утром 21 июня Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за высокой температуры воздуха, которая сохранится до 23 часов вторника.