На Кубани может быть введена обязательная вакцинация

Обязательная вакцинация может быть введена на территории Краснодарского края. Данная возможность будет обсуждаться в ходе сегодняшнего совещания губернатора края.

"Главе региона важно услышать мнение ведущих медицинских сотрудников региона и главного санитарного врача", - приводит слова источника "Комсомольская правда" – Краснодар".

Ранее сообщалось, что сотрудники администрации Краснодара, которые не прошли процедуру вакцинации будут лишены премий в случае инфицирования коронавирусом нового типа.