Иран не изменит позицию по возрождению СВПД

Позиции Ирана на переговорах по возрождению совместного всеобъемлющего плана действий при Эбрахиме Раиси останутся прежними, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Раиси - реалистичный и разумный человек. Позиция Ирана не изменится даже после смены правительства", - приводит телеканал IRIB слова Аракчи.

Напомним, что на прошедших в пятницу выборах президента Ирана победил глава судебной власти Ирана Эбрахим Раиси (61,9% голосов). Конкуренты Раиси признали его победу.