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Иран не изменит позицию по возрождению СВПД

Иран не изменит позицию по возрождению СВПД

Позиции Ирана на переговорах по возрождению совместного всеобъемлющего плана действий при Эбрахиме Раиси останутся прежними, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Раиси - реалистичный и разумный человек. Позиция Ирана не изменится даже после смены правительства", - приводит телеканал IRIB слова Аракчи.

Напомним, что на прошедших в пятницу выборах президента Ирана победил глава судебной власти Ирана Эбрахим Раиси (61,9% голосов). Конкуренты Раиси признали его победу.

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Вестник Кавказа

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