Аномальная жара в Петербурге побила уже три рекорда

В понедельник утром в Петербурге был установлен новый температурный рекорд, сообщил "Интерфаксу" главный синоптик города Александр Колесов.

Утром в городе уже было плюс 30,7 градусов, тогда как прошлый рекорд составлял плюс 30,4 градусов, он был установлен в 2006 году.

"Уже перекрыли максимум температуры для сегодняшнего дня. Это третий рекорд подряд. Завтра тоже готовимся к рекорду", - поделился синоптик.

В субботу в городе обновился рекорд 1905 года, было 30,7 градусов, в воскресенье - 30,6, побит рекорд 2006 года.

По прогнозам, аномальная жара сохранится в городе до следующих выходных, не исключены новые рекорды.