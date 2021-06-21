В горном Дагестане восстановлено транспортное сообщение

Нарушенное ранее из-за ливня в горных районах Дагестана транспортное сообщение восстановлено, в настоящее время на некоторых участках дорог еще ведется расчистка обочин.

"В настоящее время нарушенное из-за ливневых дождей транспортное сообщение в горных районах Дагестана восстановлено. Но на отдельных участках идет расчистка кюветов", - сообщили в Министерстве по транспорту и дорожного хозяйства региона.

Ранее сообщалось, что непогода повредила автомобильные дороги в Унцукульском и Гумбетовском районах, что привело к временной остановке движения автотранспорта, напоминает ТАСС.