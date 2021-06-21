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В понедельник Крым снова накроют сильные дожди

В понедельник Крым снова накроют сильные дожди

МЧС по Крыму предупреждает о новых обильных дождях на полуострове уже вечером в понедельник.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 21 июня, в течение суток 22 июня в Крыму ожидаются местами очень сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении МЧС.

На прошлой неделе в некоторых районах Крыма за сутки выпало две или три месячные нормы осадков. Значительный подтопления и разрушения отмечаются в Ялте и Керчи. Из-за стихийного бедствия часть населения и туристов были эвакуированы.

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Вестник Кавказа

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