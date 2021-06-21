В Роспотребнадзоре предсказали ускорение темпов распространения COVID-19

Руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская заявила, что коронавируса COVID-19 будет распространяться еще быстрее, если не иммунизировать достаточное количество населения.

Она подчеркнула, что в России по-прежнему мало людей, сделавших прививки от коронавируса.

"Вакцинированных у нас мало. Доля переболевших, у которых еще остались антитела, она небольшая. <...> Это значит, что он будет распространяться еще быстрее, проще будет распространяться", - сказала Сперанская в эфире передачи "Вести недели" на канале "Россия 1".

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 178 млн, из них более 3,8 млн человек скончались. В России выявлены 5 334 204 случая заражения.