Игорь Коротченко: в Армении победил здравый смысл, но диаспора не сдалась

Желания граждан Армении и армянской диаспоры разошлись в противоположную сторону: первые хотят просто мирно жить у себя дома, вторая по-прежнему стремится к реваншу в войне против Азербайджана, и итоги вчерашних парламентских выборов ничего в этом не изменят. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

В первую очередь он отметил, что победа партии Никола Пашиняна "Гражданский договор", позволяющая ей единолично сформировать правительство, отражает запрос армянских граждан на спокойную жизнь.

"Судя по результатам досрочных парламентских выборов, идея реванша сегодня не пользуется популярностью в Армении. Для Роберта Кочаряна и в целом карабахского клана – это, конечно же, поражение, и достаточно серьезное, учитывая ту поддержку, которую им оказывали, и те финансовые ресурсы, которые они сосредоточили на грязную пиар кампанию, ведшуюся с целью подсунуть гражданам Армении милитаристские, реваншистские лозунги. Этого сделать не удалось", - констатировал Игорь Коротченко.

"Поэтому в данном случае победа Пашиняна – победа здравого смысла в Армении, победа людей, которые хотят спокойного развития государства, разблокирования транспортной коммуникации, экономического роста, процветания, добрососедских отношений с окружающими странами. Конечно, Армения стоит только в начале этого пути, но результаты парламентских выборов, на мой взгляд, достаточно характерны и показывают, что те, кто звали к войне и новым смертям армянских граждан во имя реванша, сегодня не пользуются популярностью и поддержкой в армянском обществе", - подчеркнул эксперт.

При этом пока остается довольно неопределенной дальнейшая политика нового правительства Пашиняна в отношении послевоенных процессов на Южном Кавказе. "Подождем формирования правительства, посмотрим, кто какие займет посты. Россия со своей стороны все-таки ожидает от Пашиняна более четкой позиции в области внешнеполитических и военных приоритетов. Но главное, что Армения сделала свой выбор в пользу мира", - заявил он, добавив, что рисков на Южном Кавказе стало ненамного меньше из-за постоянного роста активности армянской диаспоры.

"Мировая армянская диаспора оружие не сложила. Она по-прежнему нацелена на реванш, сейчас он преобразуется под новыми лозунгами о превращении той части Нагорного Карабаха, где сегодня проживают карабахские армяне, в некое образование, и сделать максимум для того, чтобы официальный Ереван не смог выполнить требования трехстороннего Заявления от ноября прошлого года. Это главная задача, которую будет решать сегодня армянская диаспора, политически влиятельная и могущественная", - предупредил Игорь Коротченко.

"Важно, что она теперь будет действовать полностью самостоятельно, не взаимодействуя с властями Армении, с Николом Пашиняном. Достаточно характерные звучат комментарии в соцсетях и в Telegram-каналах, свидетельствующие, что армянская зарубежная диаспора считает себя самостоятельным фактором политического влияния на события, которые будут происходить на Южном Кавказе. И она способна создавать самые разные негативные для послевоенных процессов ситуации", - заключил главный редактор журнала "Национальная оборона".