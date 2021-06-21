Массовое ДТП унесло четыре жизни в Ингушетии

Два человека погибли, четверо пострадали в массовой автоаварии в Ингушетии, информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Уточняется, что участниками аварии стали четыре автомобиля.

Накануне на автодороге Назрань-Малгобек произошло столкновение четырех машин – "Камаз", "ВАЗ 21 115", Hyundai Solaris и "Газель".

Пострадавшие госпитализированы. В настоящее время они находятся в Малгобекской ЦРБ. Сотрудники дорожной полиции выясняют все обстоятельства случившегося.