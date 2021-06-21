ЕС продлил крымские санкции на год

Евросоюз продлил санкции "за незаконную аннексию Крыма и Севастополя" до 23 июня 2022 года.

"Сегодня Совет ЕС решил обновить еще на один год до 23 июня 2022 года санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя", - говорится в распространенном в понедельник заявлении ЕС.

Документ будет опубликован в официальном журнале ЕС, после чего вступит в силу.

Крымские санкции ЕС продлеваются ежегодно, последний раз они продлевались год назад до 23 июня 2021 года. Они были введены после того, как в 2014 году Крым стал российским регионом после проведенного референдума.