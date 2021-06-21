Бороться с коронавирусом в России будут ревакцинацией

Для борьбы с "индийским" штаммом коронавируса Минздрав России готовит программу ревакцинации населения.

Как сообщает "Коммресантъ", ссылаясь на источник, это может произойти уже в начале текущей недели. Прививку можно делать даже беременным. "Очевидно, что вирус с нами на годы, закрывать объекты навсегда невозможно, все идет к тому, что работать люди будут, имея документы о состоянии здоровья", - сказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из-за более агрессивного индийского штамма COVID-19 возможны случаи заражения у переболевших или привившихся граждан с низким титром антител.