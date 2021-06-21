В России выявили 17 378 новых случаев коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 17,4 тыс случаев заболевания.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 17 378 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 664 (15,3%) без клинических проявлений», - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 7 584, в Московской области - 1 811 (максимум с начала пандемии), в Петербурге - 1 046. В Крыму 193 новых случая заболевания, в Краснодарском крае - 113, в Ставропольском крае - 81, в Дагестане - 80, в Кабардино-Балкарии - 25, в Чечне - 17, в Карачаево-Черкесии - 16, в Адыгее - 15, в Ингушетии - 11, в Северной Осетии - 11.

Суточный прирост составил 0,33%, общее число инфицированных в России достигло 5 334 204 человек.

За сутки выписан по выздоровлении 8 361 человек, за весь период - 4 878 333 человека.

Умерли за сутки 440 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 129 801 человек.