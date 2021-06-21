Аскар Мамин: экономика Казахстана активно восстанавливается

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин рассказал на совместном заседании палат парламента страны о восстановлении экономики, пишет "Казинформ".

"В этом году экономика Казахстана активно восстанавливается. По итогам 5 месяцев рост валового внутреннего продукта составил 1,6%, отмечается положительный рост во всех отраслях экономики", - заявил премьер.

Он уточнил, что одним из основных драйверов экономики стала обрабатывающая промышленность. Наибольший рост показали машиностроение, химическая промышленность, легкая промышленность и фармацевтика.

Мамин добавил, что устойчивость экономики Казахстана отметили ведущие международные кредитные агентства Moody’s, S&P и Fitch Ratings. Кредитный рейтинг Казахстана вышел на инвестиционный уровень, наблюдавшийся до пандемии, с позитивным и стабильными прогнозами.