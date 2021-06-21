В Москве положительно оценили итоги президентских выборов в Иране

Россия приветствует итоги президентских выборов в Иране и уверена, что сотрудничество двух стран продолжится в положительном ключе. Об этом заявил директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Мы оцениваем положительно итоги выборов президента в Иране и уверены, что наши отношения будут развиваться по-прежнему конструктивно и поступательно", - приводит слова Кабулова ТАСС.

По его словам, Россия рассчитывает на то, что результаты выборов положительно повлияют на переговоры совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" по восстановлению СВПД по иранской ядерной программе.

"Надеемся, что повлияют только положительно, а дальше посмотрим по поведению других участников этого соглашения", - сказал Кабулов.