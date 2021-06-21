Подмосковье поставило рекорд по коронавирусу - 1,8 тыс случаев за сутки

В Московской области за минувшие сутки выявили максимальное с начала пандемии количество новых случаев COVID-19 - 1,8 тыс.

"Количество выявлений в сутки достигло 1,8 тыс. человек. Это наш абсолютный рекорд. Ни за первую, ни за вторую волну пандемии у нас не было такого прироста по выявлению заболеваемости за день", - сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова в ходе оперативного совещания губернатора Андрея Воробьева с главами региональных министерств и городских округов.

Она добавила, что за неделю количество пациентов с COVID-19 выросло на 3% - на 8,5 тыс человек. Количество коек, развернутых за неделю, выросло на 2 тыс - на 20%. За неделю были госпитализированы 1,5 тыс человек.

"Среднесуточное количество госпитализаций составляет чуть более тысячи человек", - констатировала Стригункова.

При этом в Подмосковье запись на вакцинацию увеличилась в 4-4,5 раза. Планируется ежесуточно делать прививки около 50 тыс человек.