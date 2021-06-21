Наблюдатели СНГ признали парламентские выборы в Армении соответствующими закону

Внеочередные выборы в парламент Армении были объективными и открыты, сообщил на брифинге глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов, пишет РИА Новости.

"Процедура голосования проходила в соответствии с требованиями Избирательного кодекса, наблюдатели не зафиксировали каких-либо крупных нарушений, которые могли бы оказать влияние на результаты выборов", - заявил он.

По словам Нематова, миссия наблюдателей пришла к выводу, что "внеочередные выборы проведены в соответствии с конституцией и Избирательным кодексом, прошли на многопартийной основе, были открытыми".

Согласно данным ЦИК Армении, на выборах побеждает с 53,92% партия "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна.