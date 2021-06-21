Срочников в Казахстане увольняют в запас

Военнослужащих срочной службы ВС Казахстана, выслуживших установленные сроки, увольняют в запас, сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны.

Увольнение в запас проходит с 15 июня по 31 июля, всего в запас будут уволены более 6 тыс солдат, отслуживших год срочной службы.

Проводы военных в запас пройдут из-за пандемии без торжеств, но с традиционными воинскими ритуалами.

Отмечается, что всех уволенных в запас при отправке домой обеспечат медицинскими масками и индивидуальными дезинфицирующими средствами. Дома солдаты буду поставлены на учет в местные органы военного управления в качестве военно-обученного резерва.