Роберт Кочарян: я не думал, что делать в случае поражения

Один зачинщиков нагорно-карабахского конфликта, идеолог современного армянского национализма Роберт Кочарян проиграл внеочередные парламентские выборы: его блок "Армения", куда вошли старейшие армянские националисты АРФ "Дашнакцутюн" и новейшие националисты "Возрожденная Армения" смог набрать всего 21,04% голосов, что обеспечивает блоку лишь 35 мест в Национальном собрании.

Партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" между тем выиграла выборы, набрав 53,92% голосов, обеспечивающих ей конституционное большинство, полномочия в одиночку формировать правительство и полностью игнорировать как Роберта Кочаряна, так и прошедший в парламент из-за особенностей армянского законодательства блок "Честь имею" другого зачинщика нагорно-карабахского конфликта Сержа Саргсяна.

При этом ранее в интервью РБК Роберт Кочарян признавался, что не думает о том, что он и стоящие за ним люди будут делать в случае поражения на выборах.

"Я этот сценарий не рассматриваю вообще. Даже, признаюсь, в своем предвыборном блоке мы его не рассматриваем вообще. Я не обсуждаю его нигде. Этого сценария просто нет", - подчеркивал он.

Кочарян пояснял, что его единственная цель – свергнуть Пашиняна. "Этой власти не должно быть после 20 июня. Это единственный сценарий, на который мы настроены", - указывал националист, добавляя, что никаких запасных аэродромов для себя не готовит.

В соцсетях уже появились первые реакции на поражение Кочаряна, так резко возможность этого поражения отвергавшего. Наиболее популярная является переделкой известной виральной фразы президента Азербайджана Ильхама Алиева "Nə oldu Paşinyan?" ("Что ж случилось, Пашинян?"), которую тот обращал к Николу Пашиняну, когда армянские оккупационные силы бежали с азербайджанской земли под натиском ВС АР.

Сегодня в соцсетях то же самое спрашивают у проигравшего Роберта Кочаряна: "Nə oldu Köçəryan?" – "Что ж случилось, Кочарян?".