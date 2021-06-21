Сель перекрыл Транскам

Движение транспорта по Транскавказской автомагистрали на территории Северной Осетии запрещено после схода селевых масс.

В МЧС России уточнили, что запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон-Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 20:40 20 июня 2021 года до особого распоряжения.

В настоящее время силы и средства ГУ МЧС России по региону, а также аварийные городские и районные службы переведены в режим готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.