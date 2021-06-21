ДТП в Адыгее унесло жизни четырех человек

В результате столкновения двух легковушек в Адыгее погибли четыре и пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД,

Трагедия произошла в районе станицы Гиагинская.

"Первоначально установлено, что лобовое столкновение произошло между автомобилями ВАЗ-2114 и "Фольксваген Джетта", на момент аварии в обоих транспортных средствах находились семь человек. От полученных травм на месте сразу скончались трое. Спустя некоторое время, 50-летняя майкопчанка, получившая серьезные травмы в аварии, скончалась в республиканской больнице", - сказано в сообщении.

В настоящее время медики борются за жизнь троих пострадавших.

На место происшествия выезжал руководитель республики Мурат Кумпилов.

Стоит отметить, что МВД Адыгеи устанавливает все причины автоаварии.