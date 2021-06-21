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Мэр Краснодара оставит непривитых сотрудников без премий

Мэр Краснодара оставит непривитых сотрудников без премий

Сотрудники администрации Краснодара, которые не прошли процедуру вакцинации будут лишены премий в случае инфицирования коронавирусом нового типа, заявил глава города Евгений Первышов.

По его словам, сейчас противокоронавирусная вакцина доступна, любой желающий может привиться. "Мы работаем в контакте с населением, сотрудники администрации, как и все остальные, подвержены коронавирусной инфекции и даже могут быть ее переносчиками", - сказал он, добавив, что в регионе пока не введена обязательная вакцинация.

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Вестник Кавказа

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