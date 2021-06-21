Итоги парламентских выборов в Армении: Пашинян победил, "партия войны" вернулась во власть

Согласно подсчетом 100% бюллетеней, поданных накануне избирателями на внеочередных парламентских выборах в Армении, единственными политическими силами, сумевшими преодолеть семипроцентный порог прохождения в парламент стали партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна с лидирующими 53,92% и националистический блок "Армения" одного из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта Роберта Кочаряна с 21,04%.

При этом, поскольку законодательство Армении требует, чтобы в парламенте находилось не менее трех политических сил, депутатские мандаты получат также члены блока "Честь имею" другого зачинщика нагорно-карабахского конфликта Сержа Саргсяна, за который проголосовало 5,23% пришедших на участки избирателей.

По оценкам наблюдателей, досрочные парламентские выборы в Армении прошли в соответствии с законодательством республики. Соответствующая информация есть в итоговом заключении группы наблюдателей Парламентской ассамблеи ОДКБ. Представители БДИПЧ ОБСЕ согласны с тем, что нарушений, которые могли повлиять на результаты выборов в Армении, не выявлено. Координатор миссии международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ Игорь Комаровский сообщил, что выборы проходили в спокойной обстановке, "каких-то замечаний или существенных недостатков" не выявлено. Нарушения были, но они носили технический характер и не способны повлиять на итоги голосования.

Явка, по данным ЦИК Армении, составила 49,4%: из 2583823 граждан с правом голоса проголосовали 1281174 человека. Таким образом, за продолжение правления Никола Пашиняна накануне выступили 609,8 тыс граждан РА. За возвращение во власть националиста Кочаряна и старейшей националистической армянской партии АРФ "Дашнакцутюн" проголосовали 269,56 тыс человек, за восстановление в парламенте "Республиканской партии" националиста Сержа Саргсяна, известной также как "партия войны" – 67 тыс человек.

Все остальные партии не набрали и 5% голосов. Таким образом, в парламент не прошла когда-то крупнейшая армянская партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна и присутствовавшая в прошлом созыве партия "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна. Они пали жертвой, во-первых, собственной аморфности, во-вторых, протестного голосования, размазавшего голоса по всем 20 с лишним аутсайдерам предвыборной гонки. В особенности пострадала ППА, еще в 2017 году набиравшая на парламентских выборах 27,58% голосов.

Наибольшую избирательную активность проявила Сюникская область, где явка составила 60,38%. Ереван показал среднюю посещаемость – 51,55%. Меньше всего избирателей пришло на участки в Ширакской области и Армавирской области – менее 45%. При этом, несмотря на ожидания, что выборы пройдут при крайне низкой явке, она оказалась выше, чем на послереволюционных выборах 2018 года, когда на участки пришли 48,63%.

При пропорциональном распределении мандатов партия Никола Пашиняна получает в 132-местном парламенте 89 мест, что дает "Гражданскому договору" конституционное большинство и возможность сформировать правительство. Роберт Кочарян с дашнаками, в свою очередь, получат 35 мест, а РПА и Артур Ванецян из "Честь имею" займут оставшиеся 8 мест.

Итоги выборов свидетельствуют, прежде всего, о том, что оппозиции, несмотря на всю политическую активность, никак не удалось пошатнуть поддержку Никола Пашиняна в Армении. Премьер-министр получил убедительный мандат доверия от армянских граждан на продолжение работы в течение следующих пяти лет. Произошло это по целому ряду причин, и одной из важнейших стало отсутствие у Пашиняна соперников с высоким рейтингом в стране: его главными оппонентами оказались ненавистные народу Армении националисты Роберт Кочарян и Серж Саргсян, и очень многие накануне голосовали за Пашиняна, чтобы только не дать карабахскому клану и "партии войны" ни капли власти.

За прошедшие с конца Карабахской войны месяцы в Армении так и не появилась пресловутая "третья сила", которая могла бы предложить гражданам нечто большее чем уход Никола Пашиняна и недопущение до рычагов руководства Кочаряна и Саргсяна. Внятную позитивную политическую и экономическую программу не предложил никто, включая действующую власть, поэтому у людей не возникло стимулов голосовать "за" кого-то конкретного, а не "против". По сути, накануне все избиратели голосовали "против": большинство – против восстановления в государстве влияния карабахского клана, угрожающего стране организацией новой войны против Азербайджана, меньшинство – против Пашиняна, остальные 20% - против всех.

И еще чуть более 50% избирателей также проголосовали против всех, так как не пришли на выборы. В итоге волей 609,8 тыс граждан (23,6% от всех избирателей) власть в Армении удержал Никол Пашинян. Премьер-министр уже анонсировал, что теперь "бархатная революция" превратится в "стальную революцию", и его команда окончательно истребит всех внутренних врагов Армении. Кочарян, в свою очередь, уже заявил, что итоги выборов не признает – и можно ожидать, что другие партии последуют его примеру. В связи с этим после выборов в республике не произойдет политической разрядки, борьба и напряженность только усилится, и стоит ожидать, что еще некоторое время Армения будет создавать угрозы и тормозить мирные процессы в регионе Южного Кавказа, ссылаясь на внутренние проблемы.