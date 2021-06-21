Московские колледжи возобновили удаленную работу

Колледжи Москвы и Московский городской педагогический университет начали работать в дистанционном режиме из-за эпидемической ситуации. Об этом сообщает оперштаб Москвы по коронавирусу.

"С 21 июня московские колледжи и МГПУ работают в онлайн-режиме. При этом формат проведения экзаменов, зачетов, защиты курсовых, занятия для обучающихся выпускных курсов образовательные организации определяют самостоятельно. Кружки и секции будут работать в онлайн-режиме", - сказано в сообщении.

В оперштабе также подчеркнули, что детские сады работают в обычном формате.

"Работники старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания, перечень которых определен департаментом здравоохранения города Москвы, не получившие прививку от коронавирусной инфекции, переведены на дистанционный режим работы", - говорится в пресс-релизе.