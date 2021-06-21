"Спутник V" начинают испытывать на детях и подростках

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о начале клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник V" для подростков 12-17 лет. Исследования будут проводиться экспертами центра имени Гамалеи на площадке московских медицинских учреждений уже в начале июля этого года, сейчас проводится набор доброовльцев.

"Так же, как и до этого, для граждан старше 18 лет, исследование будет проходить в три фазы – по уже отработанной технологии. 1 и 2 фазы исследования будут проводиться на базе двух ведущих детских больниц столицы – Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой. 3 фаза – в детских поликлиниках города Москвы", - сказала она, отметив, что по результатам будет принято решение о включении подростков в программу вакцинации от новой коронавирусной инфекции.