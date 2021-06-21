Набиуллина рассказала, почему не стоит фиксировать цены на продукты

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что фиксация цен на продукты для борьбы с инфляцией может привести к дефициту.

"Цена - баланс между спросом и предложением. В крайних, экстренных случаях, на очень короткое время, если других возможностей нет или время упущено, то регулированием цен можно воспользоваться. Но это очень опасно", - отметила Набиуллина в интервью газете "Комсомольская правда".

По ее словам, длительное сдерживание цен ведет к дефициту товаров и появлению черного рынка. "Искусственно заниженный уровень цен не создает стимулов для производителей, чтобы они расширяли производство. Многие из нас прекрасно помнят опыт последних лет СССР, когда официальные цены были зафиксированы, но по ним невозможно было удовлетворить спрос", - напомнила Набиуллина.

Глава Центробанка подчеркнула, что дефицит гораздо опаснее инфляции.

Изменение цен на продукты обычно временное явление, рассказала она. "Это может означать, что цены будут снижаться, а может - что просто прекратится такой быстрый рост цены. Дефляция - снижение цен - по отдельным товарам случается. Яркий пример - смартфоны, телевизоры, планшеты, которые почти непрерывно дешевели в 2017-2019 годах", - поделилась Набиуллина.

Напомни, в настоящее время годовая инфляция в России достигла 6,15%, при прогнозах регулятора 4,7-5,2%.