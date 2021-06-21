Пашинян набрал 41% голосов в Ереване

Партия и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" получила на внеочередных парламентских выборах 41% голосов избирателей в Ереване, сообщает ЦИК республики по итогам подсчета голосов.

Отмечается, что блок бывшего президента, одного из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта Роберта Кочаряна "Армения" набрал 27,97%,.

На третьем месте в Ереване расположился блок "Честь имею" экс-президента Армении Сержа Саргсяна (5,77%).

Напомним, что выборы в парламент Армении прошли 20 июня, в которых участвовали 21 партия и четыре блока. Согласно ЦИК, партия Пашиняна "Гражданский договор" лидирует с результатом 53,92%, блок "Армения" Кочаряна набирает 21,04%. Тройку лидеров замкнул блок Саргсяна "Честь имею" с 5,23%.