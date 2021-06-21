В Индии обнаружили мутировавший штамм "дельта плюс"

Индийский (дельта) штамм коронавируса снова мутировал, новую версию местные медики назвали "дельта плюс" (B.1.617.2.1). Этот штамм подтвердился уже у 20 человек, сообщает РИА Новости.

"Мы нашли "дельта плюс" в Нави-Мумбаи, Палгаре и Ратнагири. После этого мы отправили еще образцы на анализ и ждем отчетов", - рассказал глава Управления медицинского образования и исследований, доктор Т.П. Лахана из штата Махараштра.

Отметим, в штате, где выявили новый вариант коронавируса расположена экономическая столица Индии - Мумбаи. Пять из двадцати случаев инфицирования обнаружены в портовом городе. В связи с этим власти создали зоны сдерживания, районы, где выявлена новая мутация, изолированы.

Отметим, что штамм "дельта" изначально также был выявлен в штате Махараштра. Первые случаи зафиксированы в октябре 2020 года, на данный момент этот штамм стал доминирующим в мире.

"Дельта плюс" отличается наличием мутации K417N в спайковом белке, что позволяет снижать активность антител у переболевших и привитых людей.