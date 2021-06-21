Главная » Новости

В Казахстане выявили 930 новых случаев COVID-19

В Казахстане выявили 930 новых случаев COVID-19

В Казахстане за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 930 человек.

Больше всего новых случаев выявили в Нур-Султане - 215, Карагандинской области - 150, Алматы - 115, Восточно-Казахстанской области - 75, Западно-Казахстанской области - 66.

Общее число инфицированных в Казахстане достигло 409 580 человек.

Глава Минздрава республики Алексей Цой ранее отметил, что в стране эпидемия идет на спад, за месяц число госпитализаций снизилось в два раза.

1750 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!