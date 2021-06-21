Эксперты МЧС дали рекомендации поведения в жару

В МЧС России рассказали о том, как пережить жару. Так, эксперты ведомства рекомендуют не употреблять очень холодные напитки и делать ежедневную влажную уборку.

"В условиях смога и жары нужно чаще бывать в помещении, ежедневно проводить дома влажную уборку, меньше курить", - говорится в сообщении МЧС России.

Кроме того, специалисты советуют в день выписать не менее 2–2,5 литров чая, минеральной негазированной воды или прохладительных напитков. Также следует делать влажную уборку, а на кондиционерах выставлять температуру около 23-25 градусов.