Жапаров и Козак обсудили вопросы борьбы с коронавирусом

Президент Киргизии Садыр Жапаров провел переговоры с замруководителя администрации президента России Дмитрием Козаком в Бишкеке. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с распространением коронавируса, информирует пресс-служба главы киргизского государства.

В этой связи стороны затронули вопрос поставок российских вакцин в страну.

Кроме того, Жапаров и Козак обменялись мнением о "текущем состоянии и перспективных направлениях киргизско-российского двустороннего сотрудничества" и ходе реализации договоренностей, которые были достигнуты "по итогам встречи президента Киргизской Республики с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в городе Сочи 24 мая текущего года".