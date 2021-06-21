"Автоваз" наладит сборку Lada и Renault в Узбекистане

"Автоваз" начнет сборку из машинокомпонентов Lada и Renault в Узбекистане в течение 12 месяцев, проинформировал президент компании Николя Мор.

По его словам, "сначала будет налажен выпуск модели Lada, затем это будут модели Renault", при этом доля рынка в Узбекистане будет оставаться достаточно небольшой "в связи с все еще присутствием и работой UzAuto на местном рынке".

Далее Мор отметил, что компания также заинтересована поставками продукции в Африку и на Средний Восток, передает ТАСС.