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"Автоваз" наладит сборку Lada и Renault в Узбекистане

&quot;Автоваз&quot; наладит сборку Lada и Renault в Узбекистане

"Автоваз" начнет сборку из машинокомпонентов Lada и Renault в Узбекистане в течение 12 месяцев, проинформировал президент компании Николя Мор.

По его словам, "сначала будет налажен выпуск модели Lada, затем это будут модели Renault", при этом доля рынка в Узбекистане будет оставаться достаточно небольшой "в связи с все еще присутствием и работой UzAuto на местном рынке".

Далее Мор отметил, что компания также заинтересована поставками продукции в Африку и на Средний Восток, передает ТАСС.

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Вестник Кавказа

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