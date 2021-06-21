Ставрополье предупредили о сорокаградусной жаре

МЧС России по Ставропольскому краю распространило предупреждение, согласно которому в ближайшие четыре дня температура воздуха в некоторых районах края превысит отметку в сорок градусов.

Уточняется, что в период с 13 до 17 часов 21,22 и 23 июня в Ставропольском крае, за исключением юго-западных районов, местами ожидается сильная жара +40, предупреждает ведомство.

В связи с высокой температурой, в ряде районов края сохраняется высокая пожароопасность.