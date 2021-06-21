Москвичей предупредили об оранжевом уровне опасности

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за высокой температуры воздуха, которая сохранится до 23 часов вторника.

"Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - предупреждает Гидрометцентр, уточняя, что период действия предупреждения в столице и области - до 23 часов 22 июня.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о том, что завтра, 22 июня, в Москве может быть обновлен температурный рекорд.