Партия Пашиняна не добрала на выборах 0,08% голосов для формирования правительства

Партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" не добрала на внеочередных парламентских выборах 0,08% для того, чтобы единолично формировать правительство, получив 53,92%, сообщает ЦИК страны после обработки всех 2008 участков.

Сообщается, что на втором месте находится блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения", набравший 21,04%, на третьем располагается блок экс-президента Сержа Саргсяна "Честь имею" (5,23% голосов). Четвертое и пятое места у партии Гагика Царукяна "Процветающая Армения" (3,96%) и партии "Республика" – 3,04% голосов. Прочие политические силы набрали менее 2%.