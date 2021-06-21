Жители Крыма начали обращаться за психологический помощью после подтоплений

В крымском главке МЧС РФ сообщили о том, что около 100 человек обратились за психологической помощью к специалистам МЧС России после подтоплений в Керчи и Ялте.

Также в ведомстве сообщили о том, что из зоны подтоплений эвакуированы 1 773 человека, для них организовано шесть пунктов временного размещения на базе гостиниц. "Психологическую помощь в них оказывают психологи МЧС России. За поддержкой к ним уже обратились 95 человек", - информирует ведомство.

Уточняется, что всего с 16 по 18 июня было подтоплено 426 придомовых территорий из них 365 домовладений, 18 социально значимых объектов.