Обзор прессы Кавказа 14 - 20 июня

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов огласил Послание Народному собранию республики, в котором обозначил векторы социально-экономического развития региона до конца года, сообщает газета "Ингушетия".

Калиматов с отметил работу ингушских врачей и среднего медперсонала, борющихся против распространения коронавирусной инфекции. "Наша общая задача — к октябрю привить не менее 60% населения. Сегодня функционируют 22 прививочных пункта, 5 передвижных мобильных бригад и 7 мобильных пунктов вакцинации. Организованы выезды в школы, в колледжи и университет. Обеспечена возможность записи граждан на вакцинацию на портале госуслуг", — сказал Калиматов.

Касаясь вопросов инфраструктуры региона, глава Ингушетии сообщил, что в республике планируют создать собственные генерирующие энергию мощности, в том числе гидроэнергетику и другие возобновляемые источники энергии. "До сих пор Ингушетия является единственным регионом СКФО, не имеющим собственных генерирующих мощностей", — заметил глава. Также острой проблемой в сфере инфраструктуры для Ингушетии является неудовлетворительное состояние и недостаточная обеспеченность коммунальной и энергетической инфраструктурой, значительные потери при функционировании сетевого хозяйства. "Исходя из комплекса обозначенных проблем правительству необходимо в текущем году проработать вопрос 100-процентного финансирования из федерального бюджета объектов водоснабжения республики, обеспечить в полном объеме реализацию национального проекта "Чистая вода". Также необходимо завершить работу по инвентаризации объектов электросетевого хозяйства с последующим его вовлечением в хозяйственный оборот и проработать вопрос по пересмотру программы газификации с определением перечня мероприятий, отвечающих интересам населения и бизнеса", — добавил Махмуд-Али Калиматов. Ранее он обсуждал этот вопрос в Министерстве энергетики России, где обещали поддержать совместный проект ПАО "РусГидро" и Ингушетии по строительству трех гидроэлектростанций на реке Асса общей мощностью 119,4 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии которых составит 369,2 млн кВт/ч.

В 2021 году продолжается работа по созданию современной туристской инфраструктуры при активном вовлечении малого и среднего бизнеса, объектов придорожного сервиса и придорожной инфраструктуры в Ассинском и Джейрахском районах. Глава республики подчеркнул, необходимость использовать потенциал программы возмещения гражданам части затрат на путешествия по России для увеличения туристического потока в республику. На территории Ингушетии расположены 2 заповедника, заказник, более 2000 объектов культурного наследия, разработано более 40 туристских маршрутов. В настоящее время в регионе работают 15 турфирм, 2 туроператора, 16 коллективных средств размещения. Несмотря на действие ограничительных мер, республику посетило в прошлом году около 90 тыс. туристов. Ингушетия намерена развивать не только внутренний, но и внешний туризм.

Калиматов сообщил, что в республике будет создано 2,7 тыс. рабочих мест на промпредприятиях. Региональные власти приняли решение создать межрегиональный промышленный кластер, в состав которого войдут крупные предприятия региона. "Прорабатывается вопрос создания межрегионального промышленного кластера на базе алюминиевого производства, в который будут входить 23 предприятия, что приведет к созданию 900 рабочих мест", — сказал Калиматов. Республика стала также участником инвестпроекта по созданию крупнейшего в регионе тепличного комплекса "Агрокомбинат "Сунжа". По словам главы республики, в регионе успешно работает производство обуви, картонажных изделий, чулочно-носочной продукции, развита деревообрабатывающая промышленность. При выходе на полную проектную мощность эти предприятия дадут порядка 1,8 тыс. рабочих мест. В 2021 году власти Ингушетии планируют осуществить более 80 мероприятий в рамках нацпроектов, куда, в частности, войдут строительство школ, детских садов, объектов культуры и спорта. Всего в рамках национальных проектов и государственных программ России в отчетном году введены в эксплуатацию 33 объекта социального назначения.

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В Кабардино-Балкарии ведут хозяйственную деятельность более 6 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. По итогам минувшего года произведенный ими объём продукции сельского хозяйства составил около 25 млрд рублей. На сегодняшний день фермеры и ИП производят около 70% зерновых и зернобобовых, 53% подсолнечника, свыше 40% овощей, около 35% плодов и ягод, 30% картофеля, почти 40% мяса (скота и птицы) и более 30% молока. Около 40% поголовья овец и коз, чуть более 30% птицы и 40% крупного рогатого скота содержится в хозяйствах фермеров и индивидуальных предпринимателей. Хозяйства фермеров в КБР занимают серьезную нишу не только в регионе, но и в масштабах России в интенсивном садоводстве, инновационном овощеводстве, элитном семеноводстве, племенном животноводстве мясного и молочного направлений, овцеводстве, племенном коневодстве и аквакультуре, отмечает газета "Кабардино-Балкарская правда"

Этому способствует государственная поддержка, ежегодно получаемая представителями фермерского сообщества по всем приоритетным направлениям развития агропромышленного комплекса республики. Как рассказал изданию председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) КБР Нургали Коков, за последние 10 лет, то есть с начала реализации федеральных программ поддержки начинающих фермеров, семейных ферм на базе К(Ф)Х, а также фермерского проекта "Агростартап", получателями грантов в республике стали свыше 1500 крестьянских (фермерских) хозяйств. Общая сумма грантовых средств, предоставленных начинающим фермерам и семейным животноводческим фермам, превысила 1,5 млрд рублей. Грантовую поддержку из федерального и регионального бюджетов получил каждый четвертый начинающий фермер и каждый третий глава семейной животноводческой фермы. Начинающими фермерами создано свыше 1200 новых постоянных рабочих мест, а в семейных животноводческих фермах – более 630.

Коков отметил, что грантовая поддержка помогла представителям фермерского сообщества КБР в реализации ряда оригинальных, экономически значимых инвестиционных и инновационных проектов. В частности, два крестьянских (фермерских) хозяйства – "Купшинов А. М." из поселка Комсомольское Прохладненского района и "Жаппуева Ж.Х." из селения Жанхотеко Баксанского района в 2018 году ввели в эксплуатацию роботизированные молочные фермы, построенные с помощью гранта. В республике значительное количество фермеров-грантополучателей реализовали инвестпроекты по закладке суперинтенсивных садов урожайностью от 50 до 70 тонн яблок в год. К(Ф)Х "Заптиева Х.М." из станицы Солдатской Прохладненского района реализовало инвестиционный проект по мелиорации с применением оросительных технологий последнего поколения. Фермерское хозяйство Арсена Абрегова "Клубничная поляна" из села Баксанёнок Баксанского района инвестировало средства господдержки в выращивание элитных сортов земляники (клубники) в промышленных масштабах.

Сельхозпроизводителям возмещены часть затрат на закладку интенсивных садов, средства на строительство современных плодохранилищ, сооружение сверхмощных гидромелиоративных систем и других. Большому числу фермеров возмещена часть затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, повышению продуктивности молочного и мясного скотоводства, племенного животноводства. Госсредства также направлены на оказание поддержки в области растениеводства, возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам и проектам, приобретение элитных семян и ГСМ – всего по 18 приоритетным направлениям регионального агропромышленного комплекса.

Решения требует проблема объединения фермерского актива в профильные сельскохозяйственные перерабатывающие и сбытовые потребительские кооперативы. "В одиночку мы не в состоянии выдержать конкуренцию на внутреннем и внешнем рынках агропродовольствия, где ключевыми игроками выступают крупные производители и сетевики. Фермеры пришли к пониманию, что рыночная экономика диктует реализацию собственной продукции не как сырья, а как конечного переработанного продукта. И проблему эту, по нашему убеждению, можно закрыть исключительно через сеть профильных потребительских кооперативов", – пояснил Коков.

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Самая большая плантация спаржи в России расположена в Северной Осетии. В минувшем году ее площадь была доведена до 50 га. В первый год ООО "Долина спаржи" было отгружено потребителям 7 тонн продукции, в прошлом году -15 тонн. Уже в мае этого года вывоз спаржи в другие регионы страны из Северной Осетии составил более 36 тонн. Продукция соответствует фитосанитарным требованиям РФ. Отгрузка продолжается, и уже можно говорить о выходе предприятия на солидные объемы производства экзотического продукта, констатирует газета "Северная Осетия". В эти дни на поле в районе станицы Архонской трудятся около сотни сборщиц урожая. Собирают эту овощную культуру вручную. Работа нелегкая, приходится аккуратно отламывать деликатесный стебель, но и заработок, соответственно, неплохой. Спаржа в ящиках поступает в цех переработки, который недавно начал функционировать. Здесь трудятся 20 человек, которые моют спаржу, срезают нижние части стебля, упаковывают. Последняя операция выполняется на конвейере.

Основная часть выращенного идет в торговую сеть Москвы. Поставки осуществляются и в крупные магазины Владикавказа. Причем для местных потребителей спаржа обойдется значительно дешевле. В Москве килограмм ее стоит около 1,5 тыс. рублей. Она завозится из Перу, Таиланда. В России ее выращивается очень мало. "Я занимался этой культурой на 10 га в Московской области, – говорит один из двух соучредителей ООО "Долина спаржи", директор по развитию предприятия Кирилл Наседкин. - Но в Северной Осетии условия лучше. В Подмосковье и урожайность меньше, и сроки созревания на месяц запаздывают. Я познакомился с североосетинским предпринимателем Валерием Ревазовым, и мы решили здесь заняться вместе выращиванием спаржи. В 2018 году посадили 13 га, в прошлом году – еще 40. В этом году планируем собрать 100 тонн. Постепенно объемы будем наращивать. Хочу, чтобы жители Северной Осетии по достоинству оценили спаржу – целебное растение, которое выращивали еще в древнем Египте. Оно популярно во многих странах, в том числе и в соседних Грузии, Армении, поскольку считается очень полезным. Когда-то, лет 50 назад, выращивали спаржу и в Северной Осетии, в селении Красногор, откуда отправляли в Москву, в Кремль, для руководства страны. Теперь есть возможность приобрести растение и рядовому жителю республики. Из спаржи можно приготовить массу блюд. Но лично я предпочитаю употреблять ее в свежем виде". Предприниматели вложили в проект около порядка 100 млн собственных средств. Элитный посадочный материал завезен из Нидерландов. Планируют поставлять спаржу не только в российские торговые сети, но и на экспорт.

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Абхазия в начале туристического сезона столкнулась с риском возникновения дефицита электроэнергии. По информации вице-премьера, министра экономики Кристины Озган на совещании по актуальным вопросам состояния энергетической отрасли с участием президента страны, с мая текущего года, после запуска ИнгурГЭС общее потребление электроэнергии выросло на 29% и достигло 260 млн квт/часов При условии сохранения такой динамики потребления это может привести к необходимости обеспечения электроэнергией за счет перетока из России.

Премьер-министр Александр Анкваб подчеркнул необходимость учета того, что курортный сезон будет насыщенным и количество объектов, которые будут пользоваться электроэнергией вырастет в разы. Он напомнил, что из 41 подстанции в стране только 7 могут работать в нормальном режиме, остальные же нуждаются в срочной реконструкции. "Они не станут лучше, пока мы не станем вкладывать в них серьезные деньги, пока мы не изменим в какой-то степени наше законодательство, чтобы инвестор был заинтересован сюда прийти. Абхазского бюджета сегодня, завтра и послезавтра не будет хватать даже на 10% ремонтных работ на этих объектах. Нравится это кому-то или нет, мы должны приступить к отключениям уже сегодня", - передает слова премьера агентство "Абхазия-информ".

На совещании подчеркивалась необходимость усиления мер борьбы с незаконным подключением к электросетям для добычи криптовалют, улучшения показателей собираемости за электроэнергию. Были приведены статистические данные, в соответствии с которыми в стране выявлено 359 майнинг-ферм, незаконно потребляющих электроэнергию. В 2020 году средний уровень оплаты за потребляемую энергию физическими и юридическими лицами составил лишь 40%, за пять месяцев текущего года еще меньше - 24,2%.

По словам Кристины Озган, которые приводит "Спутник-Абхазия", совместно с российской стороной выработан необходимый комплекс мероприятий по оптимизации энергообеспечения. В данный момент он находится в соответствующем ведомстве в РФ, и по нему мы приступили уже к работе. Реализация комплекса мероприятий включает в себя несколько этапов. В первую очередь планируется разработка и утверждение методологии расчета и применения тарифов на электроэнергию на территории Абхазии. Предусматривается, что тарифная политика будет направлена на доведение тарифов до экономически обоснованного уровня в течение пяти лет. Для контроля за потреблением электроэнергии и стимулирования ее экономии планируется реализовать программу по установке приборов учета на основе долгосрочного договора поставки этих приборов российским поставщиком. Пилотный проект будет реализован в Сухуме, как в наиболее загруженном регионе. С 2022 года начнется установка приборов учета в количестве 10-15 тыс. штук. В целях регулирования потребления электроэнергии потребителями, осуществляющими деятельность по добыче криптовалют, также предлагается механизм разрешения данной ситуации. В целях реновации электросетевой инфраструктуры республики планируется утверждение инвестиционной программы, предусматривающей финансирование соответствующих мероприятий. В данный момент идет проработка условий привлечения инвестиций российских компаний в целях развития и модернизации электросетевой инфраструктуры, предусматривающих гарантированный возврат этих инвестиций. Озган выразила предположение что в ближайшее время Министерство экономики сможет отчитаться "что и на каком этапе будет реализовываться".

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Чеченская газета "Вести республики" сообщают, что в высокогорном селе Беной-Ведено Ножай-Юртовского района республики прошел ежегодный фестиваль народного творчества "Беноевская весна". В этом он году был приурочен к 70-летию со дня рождения первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Мероприятие посетил глава республики Рамзан Кадыров.

Программа фестиваля включала в себя скачки лошадей чистокровной верховой породы, спортивные соревнования и творческие конкурсы, джигитовку, сельскохозяйственную ярмарку, различные выставки и многое другое. Национальные игры состояли из 10 дисциплин, среди которых: борьба на поясах, армрестлинг, поднятие камня, лазание на бревно, поднятие тяжести (мешка), ходьба на ходулях, бег с камнем и перетягивание каната, финал среди районных команд по волейболу. В конноспортивных соревнованиях в трёх заездах на дистанциях 6000, 3600 и 2400 метров принимали участие лошади чистокровной верховой породы. Все победители получили заслуженные призы – автомобили. Министерство сельского хозяйства ЧР в центре села Беной развернуло сельскохозяйственную ярмарку, с участием местных производителей сельхозтоваров.

Особое внимание на фестивале было приковано к финальному туру Республиканского конкурса парного национального танца "Нохчийн хелхар", который прошел на территории культурно-этнографического комплекса "Шира Бена". В нем участвовало 150 человек — профессиональные танцоры и представители самодеятельного искусства. Фестиваль завершился праздничным концертом мастеров искусств ЧР с участием представителей чеченской эстрады и танцевальных коллективов республики. Финальным штрихом фестиваля стал праздничный фейерверк.

В рамках фестиваля народного творчества была организована выездная диспансеризация населения, которую прошли более 540 человек. В мобильном госпитале Минздрава республики диспансерный прием вели профильные врачи Ножай-Юртовской центральной районной больницы. Госпиталь, состоящий из мобильных комплексов, был укомплектован всеми необходимыми мобильными и диагностическими аппаратами – рентген, флюорограф, маммограф, УЗИ-аппарат, оборудование для проведения офтальмологической и функциональной диагностики, говорится в сообщении. В течение трёх дней жители Беной-Ведено и гости фестиваля смогли пройти полноценный медицинский осмотр, диагностические исследования, а также получить консультацию и рекомендации специалистов различных профилей. При подозрении на хронические заболевания пациентов направили на дальнейшее дообследование в медицинские организации республики. Здесь же на базе мобильного госпиталя желающие смогли пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции. Вакцинацию в мобильном пункте прошли 134 человек.

Фестиваль "Беноевская весна" проводится с 2015 года и стремительно набирает популярность, привлекая внимание жителей ЧР, гостей из других субъектов РФ и зарубежных стран. Ежегодно в горах Беноя собираются тысячи людей, желающих принять участие в различных соревнованиях, познакомиться с творчеством местных ремесленников, обычаями и традициями чеченского народа. Мероприятие играет важную роль в популяризации здорового образа жизни, сохранении древних обычаев и традиций чеченского народа, прославлении наших национальных героев.