Новак призвал учитывать возврат нефти Ирана на мировой рынок

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о том, что возвещение иранской нефти на мировой рынок необходимо учитывать, но сначала нужно понимать точный график и предельные объемы.

По его словам, данные показатели должны быть учтены, так как "это влияет на баланс спроса и предложения". "Просто здесь надо точно понимать график возврата, какие предельные объемы. Но это все зависит от того, когда это будет сделано", - сказал он.