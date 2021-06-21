Антонов приступил к исполнению обязанностей посла России в США

Посол России в США Анатолий Антонов приступил к исполнению обязанностей после возвращения в Вашингтон из Москвы, проинформировали в дипломатической миссии.

"Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов вернулся в Вашингтон и приступил к исполнению своих обязанностей", - говорится в сообщении в Twitter дипмиссии.

Напомним, что о возвращении послов в столицы договорились на встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден.