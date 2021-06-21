Синоптик предупредил о новых температурных рекордах

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о том, что завтра, 22 июня, в Москве может быть обновлен температурный рекорд.

"22 июня рекорд был 31,8 был установлен в революционном 1917 году. 23 июня -33, 6 градусов в 1948 году. Вероятность того, что рекордное значение будет 22 числа очень большая", - приводят слова Вильфанда РИА Новости.

Также синоптик отметил, что накануне в столице столбики термометров поднимались до 31 градусов, не добрав до рекордных показателей 1956 года 0,1 градуса.