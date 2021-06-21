Навязаны примерные сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России

Падения заболеваемости коронавирусом в России стоит ожидать примерно через два с половиной месяца, сообщил примерные сроки эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Так, по его словам, пик заболеваемости будет достигнут через одну-три недели, после чего пойдет на спад.

Согласно прогнозам эксперта, следующий всплеск может случиться в конце года, однако это будет зависеть от темпов вакцинации, РИА Новости.