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Навязаны примерные сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России

Навязаны примерные сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России

Падения заболеваемости коронавирусом в России стоит ожидать примерно через два с половиной месяца, сообщил примерные сроки эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Так, по его словам, пик заболеваемости будет достигнут через одну-три недели, после чего пойдет на спад.

Согласно прогнозам эксперта, следующий всплеск может случиться в конце года, однако это будет зависеть от темпов вакцинации, РИА Новости.

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