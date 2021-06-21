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Врач рассказал, о том, какие лекарства необходимы в отпуске

Врач рассказал, о том, какие лекарства необходимы в отпуске

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников призвал всех отпускников брать с собой в дорогу те лекарства, которые человек принимает постоянно, а также средства от диареи, сорбенты и ферментные средства. 
Тяжельников также отметил, что перед тем, как отправляться в путешествие, стоит запастись симптоматическими препаратами, например, от насморка, боли в горле, жаропонижающими.
Кроме того, в отпуске, по словам врача, могут понадобиться также антигистаминные средства, даже если человек ранее никогда не страдал аллергией.
 

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Вестник Кавказа

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