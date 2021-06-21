Пашинян побеждает на выборах в Армении, набрав более 54% голосов

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении, лидер партии "Гражданский договор" Никол Пашинян поздравил своих сторонников с победой на внеочередных парламентских выборах, набрав более 54% голосов после обработки бюллетеней с половины избирательных участков, что является барьером, позволяющим позволяет политической силе формировать правительство.

Основной конкурент Пашиняна – бывший президент республики Роберт Кочарян, в свою очередь, выступил с заявлением, согласно которому, первые итоги парламентских выборов в Армении не внушают доверия – его блок "Армения" набирает около 18%.

И.о. премьера, выступая перед сторонниками, уже поделился дальнейшими планами в области внешней политики, заявляя, что уверен в том, что сохранит власть в республике."Я хочу пожелать мира для нашего региона… Мы намерены развивать и углублять сотрудничество со странами ЕАЭС и ОДКБ. И обязательно будем двигаться в этом направлении", - сказал он в ходе выступления в своем штабе, и призвал своих сторонников на митинг в понедельник вечером на площади Республики в Ереване, заявив, что "народ дал его партии "стальной мандат".

В свою очередь, предвыборный блок Кочаряна "Армения" заявил о том, что первые итоги выборов не внушают доверия, так как есть "сотни сигналов, поступающих с разных избирательных участков, что свидетельствует о систематической, заранее спланированной фальсификации результатов выборов", передает ТАСС.

По его словам, блок "Армения" не согласится с результатами выборов до тех пор, пока не будут представлены их объективные результаты.