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Новак сообщил о возможности продления сделки ОПЕК+

Новак сообщил о возможности продления сделки ОПЕК+

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что предложений по срокам, на которые ОПЕК+ определит параметры сделки после июля, в настоящее время нет.

"Мы посмотрим это через 10 дней, в принципе у нас есть разные варианты – и на один месяц принять, и на несколько месяцев. Можем и на более долгосрочный период", - сказал он, передает РИА Новости.

Напомним, что встреча стран альянса ОПЕК+ запланирована на 1 июля.

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Вестник Кавказа

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