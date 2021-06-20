Новак сообщил о возможности продления сделки ОПЕК+

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что предложений по срокам, на которые ОПЕК+ определит параметры сделки после июля, в настоящее время нет.

"Мы посмотрим это через 10 дней, в принципе у нас есть разные варианты – и на один месяц принять, и на несколько месяцев. Можем и на более долгосрочный период", - сказал он, передает РИА Новости.

Напомним, что встреча стран альянса ОПЕК+ запланирована на 1 июля.