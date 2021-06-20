Евро-2020: анонс одиннадцатого игрового дня

В понедельник, 21 июня, на чемпионате Европы по футболу будут сыграны заключительные матчи в группах B и C.

Откроют программу одиннадцатого игрового дня встречи группы C. В Бухаресте сборная Украины встретится с командой Австрии, а в Амстердаме – Северная Македония сыграет с Нидерландами. Оба матча начнутся в 19:00 (мск).

Перед заключительным туром группу C возглавляют Нидерланды. Подопечные Франка де Бура уже обеспечили себе выход в плей-офф с первого места. Второе место в квартете с 3 очками занимает Украина, опережающая австрийцев лишь по дополнительным показателям. Северная Македония пока не набрала очков и находится на 4-й строчке.

Для выхода в 1/8 финала со второго места Украине достаточно будет сыграть вничью с Австрией. Австрийцев же в этом матче устроит только победа. Северная Македония – единственная команда на турнире, которая уже потеряла математические шансы на выход в плей-офф.

Закрывать программу одиннадцатого игрового дня будут матчи группы B. В 22:00 (мск) на поле стадиона в Копенгагене выйдут сборные России и Дании, а в Санкт-Петербурге в это же время начнется встреча сборных Финляндии и Бельгии.

После двух туров лидером группы B является Бельгия (6 очков), которая уже гарантировали себе выход в плей-офф. Россия с 3 очками на данный момент занимает вторую строчку, у Финляндии 3 очка и 3-я позиция, Дания не набрала очков и занимает 4-е место.

Ничья с Финляндией в третьем туре позволит бельгийской команде занять первое место в квартете. Сборной России для выхода в 1/8 финала необходимо обыгрывать Данию. Ничья тоже позволит российской команде пробиться в плей-офф, но для этого надо, чтобы Бельгия не проиграла Финляндии. В свою очередь, финская сборная выйдет в плей-офф в случае победы над Бельгией. Финнам может хватит и ничьей, если Россия проиграет Дании. Замыкающая на данный момент квартет Дания может выйти в 1/8 финала со второй строчки, если обыграет Россию, а Финляндия проиграет Бельгии. Но здесь многое будет зависеть от разницы забитых мячей.