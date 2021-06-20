Евро-2020: итоги десятого игрового дня

В воскресенье, 20 июня, стартовал третий тур группового этапа чемпионата Европы по футболу.

В десятый игровой день были сыграны заключительные матчи в группе A.

На стадионе "Олимпико" в Риме сборная Италии одержала минимальную победу над Уэльсом (1:0). Единственный мяч на 39-й минуте забил полузащитник Маттео Пессина.

Обыграв сборную Уэльса, команда Италии под руководством Роберто Манчини продлила беспроигрышную серию до 30 матчей, повторив тем самым лучший показатель в истории команды. Рекорд был установлен в 1935-1939 годах, когда Италия под руководством Витторио Поццо не проигрывала 30 матчей подряд.

Параллельно с матчем в Риме состоялась встреча сборных Швейцарии и Турции. Игра проходила на Олимпийском стадионе в Баку и завершилась победой швейцарской команды (3:1). В составе Швейцарии голами отметились Харис Сеферович (6-я минута) и Джердан Шакири (26-я и 68-я минуты). У турок на 62-й минуте отличился Ирфан Кахведжи.

По итогам группового этапа первое место в группе A заняла Италия, набрав максимально возможные 9 очков. Вторую строчку заняла команда Уэльса (4 очка), опередившая Швейцария (4 очка) по разнице забитых и пропущенных голов. Последнее место заняла Турция, не набравшая ни одного очка.

Таким образом, в плей-офф из группы A вышли команды Италии и Уэльса. Швейцарцы сохраняют шансы войти в число четырех лучших команд, занявших третьи места, и выйти из группы. В 1/8 финала сборная Италии сыграет с командой, которая займет второе место в группе C (Украина или Австрия). Уэльс встретится со второй командой группы B, где играют Бельгия, Россия, Финляндия и Дания.