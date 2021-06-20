Туркмения может подключиться к системе "Мир"

Центральные банки России и Туркменистана активизируют кооперацию в сфере надзора за работой кредитных структур, сообщили Trend в ЦБ России.

"В январе 2021 года было подписано Соглашение о взаимодействии по вопросу противодействия компьютерным атакам, которое позволит формализовать процесс обмена информацией об угрозах в области информационной безопасности между центробанками России и Туркменистана", - отметили в банке.

В рамках консультаций обсуждается наращивание торговли в национальных валютах, активация корреспондентских отношений между банками двух стран, а также подключение Туркменистана к системе передачи финансовых сообщений Банка России и платежной системе "Мир".